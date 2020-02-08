Картинки дня: 8 февраля 2019 года, суббота

Красивое северное сияние в небе над финским городом Рованиеми

Полная Луна сегодня украсила небо над Санкт-Петербургом. Снимок сделан на фоне небоскреба Лахта

В Южной Корее, несмотря на угрозу коронавируса, прошла массовая свадьба. В церемонии участвовали около шести тысяч пар из 64 стран

Спасенные от пожара кенгурята осваиваются в новом доме

Морозное утро в Ричмонд-парке в Лондоне

Тамильцы отмечают праздник Тайпусам, в ходе которого празднуют мифологическое событие передачи Парвати богу войны Муругану копья, с помощью которого он убил демона Сурападмана

На Неделе моды в Лос-Анджелесе прошел показ Tom Ford

Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей. Президентская команда выиграла у соперника со счётом 9:2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы, которая стала последним пунктом посещения в рамках турне по странам Латинской Америки