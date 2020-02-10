Картинки дня: 10 февраля 2020 года, понедельник

Ракета-носитель Atlas V успешно вывела на орбиту космический аппарат Solar Orbiter, который впервые в истории исследует полярные области солнца
Венецианский карнавал в Италии открылся грандиозным водным парадом
Полная Луна на фоне деревенского храма. Этот прекрасный снимок был сделан в Могилевской области
На Англию обрушился шторм "Киара", нарушив транспортное сообщение
Показ Jason Wu Collection состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения кинопремии «Оскар-2020». Главный приз, а также приз за режиссуру, лучший иностранный фильм и оригинальный сценарий забрал фильм "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо
Сборная России по хоккею в серии буллитов уступила команде Чехии в своем заключительном матче на шведском этапе Евротура - Шведских хоккейных играх
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе. В результате аварии никто не пострадал
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии увеличилось до 130