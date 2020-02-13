Картинки дня: 13 февраля 2020 года, четверг

Кейт Миддлтон посетила ферму в Белфасте в Северной Ирландии, где вместе с маленькими посетителями покормила из бутылочки ягненка

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Marc Jacobs

Так проходит тренировка женского спецназа курдского ополчения в Ираке

Пудель по кличке Сиба стал победителем выставки собак Westminster Kennel Club 2020 в Нью-Йорке

Все заведения общественного питания в мегаполисе Гуанчжоу на юге Китая закрыли для посещения в связи со вспышкой коронавируса. На улицах города проходит дезинфекция

Десантный корабль "Цезарь Куников" прошел Босфор и взял курс на Сирию

Некоторые района Лондона до сих пор остаются затопленными водой после разгула шторма Кьяра

Белорусскую столицу завалило снегом

По всей Канаде проходят протесты в поддержку индейцев. На их территории в Британской Колумбии собираются построить газопровод