Картинки дня: 13 февраля 2020 года, четверг

Кейт Миддлтон посетила ферму в Белфасте в Северной Ирландии, где вместе с маленькими посетителями покормила из бутылочки ягненка
На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Marc Jacobs
Так проходит тренировка женского спецназа курдского ополчения в Ираке
Пудель по кличке Сиба стал победителем выставки собак Westminster Kennel Club 2020 в Нью-Йорке
Все заведения общественного питания в мегаполисе Гуанчжоу на юге Китая закрыли для посещения в связи со вспышкой коронавируса. На улицах города проходит дезинфекция
Десантный корабль "Цезарь Куников" прошел Босфор и взял курс на Сирию
Некоторые района Лондона до сих пор остаются затопленными водой после разгула шторма Кьяра
Белорусскую столицу завалило снегом
По всей Канаде проходят протесты в поддержку индейцев. На их территории в Британской Колумбии собираются построить газопровод