Картинки дня: 15 февраля 2020 года, суббота

В 2020 году серфинг стал официальной Олимпийской дисциплиной. В португальском Назарне на побережье Атлантики, которое славится своими высокими волнами, проходят международные соревнования по серфингу.

Так выглядит изолированный бокс больницы Цзиньинтань в Ухане, где лечат больных коронавирусом.

Во время автогонок NextEra Energy 250 на международной скоростной трассе Дейтона после аварии загорелся грузовик NASCAR пилота Тейта Фоглемана.

В Мехико в День всех влюбленных прошли акции протеста против гендерного насилия.

В Лас-Вегасе, штат Невада, США, 14 февраля в свадебной часовне, где заключают «быстрые» браки, был аншлаг.

Активистка Femen во время акции протеста против насилия в отношении женщин приковала себя цепями к Мосту искусств в Париже.

Сотрудники зоопарка в городе Скопье в Северной Македонии организовали романтический ужин для белок в честь Дня Святого Валентина.

Прошли первые показы на Лондонской Неделе моды. Модель готовится выйти на подиум.

Икона для миллионов поклонников трейл-раннинга, скай-раннинга и ски-альпинизма - Килиан Жорне в горах Норвегии.