Картинки дня: 25 марта 2020 года, среда

Один из главных символов Нью-Йорка - площадь Таймс-сквер. Сейчас она опустела, неизменным остается одно - присутствие уличного музыканта по прозвищу Голый ковбой. На время эпидемии коронавируса он обзавелся помимо шляпы еще и медицинской маской
Президент РФ Владимир Путин посетил многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19
Власти Китая заявили о снятии действовавшего два месяца карантина в провинции Хубэй и восстановлении транспортного сообщения
McDonald's приняла решение временно прекратить работу всех своих ресторанов в Британии и Ирландии. В последний день работы у дверей заведений выстроились огромные учереди
В зоопарке города Тель-Авив родился слоненок
Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год. Такое решение МОК принял совместно с властями Японии из-за пандемии коронавируса
В связи с распространением коронавирусной инфекции по Москве в метро круглосуточно проводят дезинфекцию
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и его последствий составило 743 человека
Грузовое судно «Двиница-50» из состава вспомогательных сил ВМФ России проследовало через пролив Босфор в Сирию