Картинки дня: 25 марта 2020 года, среда

Один из главных символов Нью-Йорка - площадь Таймс-сквер. Сейчас она опустела, неизменным остается одно - присутствие уличного музыканта по прозвищу Голый ковбой. На время эпидемии коронавируса он обзавелся помимо шляпы еще и медицинской маской

Президент РФ Владимир Путин посетил многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

Власти Китая заявили о снятии действовавшего два месяца карантина в провинции Хубэй и восстановлении транспортного сообщения

McDonald's приняла решение временно прекратить работу всех своих ресторанов в Британии и Ирландии. В последний день работы у дверей заведений выстроились огромные учереди

В зоопарке города Тель-Авив родился слоненок

Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год. Такое решение МОК принял совместно с властями Японии из-за пандемии коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции по Москве в метро круглосуточно проводят дезинфекцию

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и его последствий составило 743 человека

Грузовое судно «Двиница-50» из состава вспомогательных сил ВМФ России проследовало через пролив Босфор в Сирию