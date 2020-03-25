Фотогалереи
Картинки дня: 25 марта 2020 года, среда

Один из главных символов Нью-Йорка - площадь Таймс-сквер. Сейчас она опустела, неизменным остается одно - присутствие уличного музыканта по прозвищу Голый ковбой. На время эпидемии коронавируса он обзавелся помимо шляпы еще и медицинской маской

Президент РФ Владимир Путин посетил многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

Власти Китая заявили о снятии действовавшего два месяца карантина в провинции Хубэй и восстановлении транспортного сообщения

McDonald's приняла решение временно прекратить работу всех своих ресторанов в Британии и Ирландии. В последний день работы у дверей заведений выстроились огромные учереди

В зоопарке города Тель-Авив родился слоненок

Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год. Такое решение МОК принял совместно с властями Японии из-за пандемии коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции по Москве в метро круглосуточно проводят дезинфекцию

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и его последствий составило 743 человека

Грузовое судно «Двиница-50» из состава вспомогательных сил ВМФ России проследовало через пролив Босфор в Сирию
Новости 24
Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко
Власти Таиланда полностью закрывают въезд и выезд из страны с 26 марта
Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус
Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Эксперт: Скорость распространения вируса в Европе могла привести к очень тяжелым последствиям, если бы не карантин
Курс доллара на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь
Украина введет 30-дневный режим ЧС из-за коронавируса
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья
Умер Илья Рубинштейн - писатель и сценарист
Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курильских островах
Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке
Ученые назвали скрытый симптом коронавируса
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии