Картинки дня: 17 мая 2020 года, воскресенье

Зоопарк штата Канзас устроил пингвинам экскурсию в Музей искусств. Представители зоопарка отметили, что после закрытия на карантин многие животные, привыкшие к бесконечным посетителям, стали чувствовать себя одиноко
Члены старейшего британского клуба плавания совершают пробный заплыв на озере Серпентайн в Лондоне после официального снятия карантина. Лебеди, успевшие отвыкнуть от людей, не спешат уступать дорогу
В Греции открыли пляжи после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса
В штате Нью-Йорк приступили к поэтапному ослаблению карантина
Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве
В Минске открылся сезон аттракционов
Бывший президент США Барак Обама записал видеобращение к выпускникам американских школ
В Москве прошла очередная дезинфекция улиц
Из-за ограничительных карантинных мер в столице России очистился воздух