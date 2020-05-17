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Картинки дня: 17 мая 2020 года, воскресенье

Зоопарк штата Канзас устроил пингвинам экскурсию в Музей искусств. Представители зоопарка отметили, что после закрытия на карантин многие животные, привыкшие к бесконечным посетителям, стали чувствовать себя одиноко

Члены старейшего британского клуба плавания совершают пробный заплыв на озере Серпентайн в Лондоне после официального снятия карантина. Лебеди, успевшие отвыкнуть от людей, не спешат уступать дорогу

В Греции открыли пляжи после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса

В штате Нью-Йорк приступили к поэтапному ослаблению карантина

Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве

В Минске открылся сезон аттракционов

Бывший президент США Барак Обама записал видеобращение к выпускникам американских школ

В Москве прошла очередная дезинфекция улиц

Из-за ограничительных карантинных мер в столице России очистился воздух
Новости 24
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