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Картинки дня: 19 мая 2020 года, вторник

После смягчения карантина в венецианские каналы вернулись гондолы

В Бельгии в рамках ослабления карантина открылись зоопарки

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» расставил на трибуне секс-кукол во время домашнего матча чемпионата страны

Образец уличного искусства в подмосковном Одинцово

Специалисты МЧС повторно продезинфицировали Киевский вокзал в Москве

В Греции для публики открыли 200 археологических площадок в рамках отмены карантина

Жители Токио в креативных масках соболюдают карантинные меры, установленные в городе

Американские студенты остались в этом году без выпускного

В Москве вновь разрешены работы на стройках, которые ранее были закрыты на карантин
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