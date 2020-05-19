Картинки дня: 19 мая 2020 года, вторник
После смягчения карантина в венецианские каналы вернулись гондолы
В Бельгии в рамках ослабления карантина открылись зоопарки
Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» расставил на трибуне секс-кукол во время домашнего матча чемпионата страны
Образец уличного искусства в подмосковном Одинцово
Специалисты МЧС повторно продезинфицировали Киевский вокзал в Москве
В Греции для публики открыли 200 археологических площадок в рамках отмены карантина
Жители Токио в креативных масках соболюдают карантинные меры, установленные в городе
Американские студенты остались в этом году без выпускного
В Москве вновь разрешены работы на стройках, которые ранее были закрыты на карантин
В Алтайский край по программе "Земский учитель" планируют переехать педагоги из восьми регионов России