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Картинки дня: 21 мая 2020 года, четверг

Российские военкоматы начали отправку в армию первых новобранцев весеннего призыва

Япония запустила космический грузовик к МКС. Корабль доставит на станцию около 5,5 тонны груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения исследований

Киевские националисты требуют увольнения с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака

В торговом центре в Бангкоке установили лифт с ножным управлением во время пандемии коронавируса

Прорыв двух дамб из-за проливных дождей вызвал сильнейшее наводнение в Мичигане

В результате обрушения мощного циклона "Амфан" на восточную Индию и Бангладеш в среду погибли, по меньшей мере, 14 человек и были разрушены тысячи домов

Большая пресс-конференция Владимира Зеленского прошла по итогам года его президентства

В Пекине открывается Третья сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

В России, особенно в Москве, постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с министрами
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