Картинки дня: 22 мая 2020 года, пятница

Мальчик развлекается с мыльными пузырями на набережной британского города Брайтон
Отличный образец стрит-арта в Тайской столице Бангкоке
Американский самолет доставил в Москву аппараты искусственной вентиляции легких. Это первая часть гуманитарной помощи из США
После многомесячного карантина жизнь в Италии возвращается к нормальному ритму
В Израиле после длительного карантина открылись пляжи
Индия и Бангладеш подверглись сильнейшему шторму Амфан, который может стать самым разрушительным ураганом с 1999 года.
В Пекине проходит 3-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая
В Москве с понедельника заработает каршеринг. Взять машину можно будет лишь на срок не менее пяти дней. Сейчас тысячи машин стоят на спецстоянках
В России проходит весенний призыв 2020 года, отложенный из-за пандемии коронавируса