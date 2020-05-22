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Картинки дня: 22 мая 2020 года, пятница

Мальчик развлекается с мыльными пузырями на набережной британского города Брайтон

Отличный образец стрит-арта в Тайской столице Бангкоке

Американский самолет доставил в Москву аппараты искусственной вентиляции легких. Это первая часть гуманитарной помощи из США

После многомесячного карантина жизнь в Италии возвращается к нормальному ритму

В Израиле после длительного карантина открылись пляжи

Индия и Бангладеш подверглись сильнейшему шторму Амфан, который может стать самым разрушительным ураганом с 1999 года.

В Пекине проходит 3-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

В Москве с понедельника заработает каршеринг. Взять машину можно будет лишь на срок не менее пяти дней. Сейчас тысячи машин стоят на спецстоянках

В России проходит весенний призыв 2020 года, отложенный из-за пандемии коронавируса
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В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии
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В ЦИК приняли постановление, которое поможет избежать форс-мажора при подготовке к голосованию по Конституции