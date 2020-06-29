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Картинки дня: 29 июня 2020 года, понедельник

Как минимум 12 человек стали жертвами наводнения на юго-востоке Китая. Причиной стали ливни, непогода обрушилась на регион в выходные

Драка произошла в парламенте Тайваня между представителями правящей партии и депутатами от оппозиции, которые оккупировали трибуну спикера

В Италии береговая охрана спасла кита. Животное запуталось в рыбацких сетях недалеко от итальянского острова Липари

В Нью-Йорке сотни активистов принимают участие в митинге Occupy City Hall. Они требуют сократить бюджет полиции

При нападении террористов на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи погибли семь человек

Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 508 тысяч

В Дакке, столице Бангладеш, на реке Бриганга затонул паром, перевозивший около 100 пассажиров

Большая часть протестующих покинула «Автономную зону Капитолийского холма» в центральной части американского Сиэтла. Блоки, которыми отделяли «границу» зоны, ещё на месте

Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса
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При взрыве в жилом доме Москвы пострадали два человека
Появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме Москвы
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В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам отказаться от использования овердрафта
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Осенью состоится премьера второй части фильма «Шугалей»
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С 1 июля более 70 регионов России начнут принимать туристов
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Во Франции решили ежегодно отмечать День «Маленького принца»
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