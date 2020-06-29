Картинки дня: 29 июня 2020 года, понедельник

Как минимум 12 человек стали жертвами наводнения на юго-востоке Китая. Причиной стали ливни, непогода обрушилась на регион в выходные
Драка произошла в парламенте Тайваня между представителями правящей партии и депутатами от оппозиции, которые оккупировали трибуну спикера
В Италии береговая охрана спасла кита. Животное запуталось в рыбацких сетях недалеко от итальянского острова Липари
В Нью-Йорке сотни активистов принимают участие в митинге Occupy City Hall. Они требуют сократить бюджет полиции
При нападении террористов на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи погибли семь человек
Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 508 тысяч
В Дакке, столице Бангладеш, на реке Бриганга затонул паром, перевозивший около 100 пассажиров
Большая часть протестующих покинула «Автономную зону Капитолийского холма» в центральной части американского Сиэтла. Блоки, которыми отделяли «границу» зоны, ещё на месте
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса