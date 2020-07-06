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Картинки дня: 6 июля 2020 года, понедельник

В небе над южнокорейской столицей с помощью дронов высветили напоминание о необходимости соблюдения дистанции

В Японии число жертв недавнего наводнения превысило 40 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Наиболее пострадал юг страны - из-за сильных ливней затопленными оказались две провинции острова Кюсю

В Белоруссии отметили праздник Ивана Купала. Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее

День независимости Венесуэлы отметили в Каракасе

Школы Шри-Ланки открылись после ослабления карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. Среди них — российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят

В индийский Мумбай пришел сезон дождей

Суд Турции разрешил превращение собора Святой Софии в мечеть

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма
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