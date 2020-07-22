Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом о работе правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом о работе правительства
Николай Валуев
Артур Чилингаров
Владислав Третьяк
Валентина Терешкова и Артур Чилингаров
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом о работе правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом о работе правительства
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Татьяна Голикова и Петр Толстой
Владимир Ресин