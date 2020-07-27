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Картинки дня: 28 июля 2020 года, вторник

Молодой человек показывает победный жест на фоне уличных антиправительственных баррикад в Багдаде.

Солдат упал в обморок из-за жары на похоронах американского конгрессмена Джона Льюиса.

В Киеве прошел митинг противников перемирия на Донбассе, согласованного накануне Украиной и Республиками Донбасса.

Жительница прифронтового села Веселое в Донецкой области осматривает последствия очередного обстрела.

Участница уличных протестов в американском городе Портленд приходит в себя после слезоточивого газа.

Урок в дошкольном учреждении в Джакарте, Индонезия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты "Пэктусан" по случаю 67-й годовщины окончания войны.

Флаг с синей полосой на митинге в поддержку полицейских в американском городе Чикаго.

В Китае официально закрыли генконсульство США городе Чэнду.
Новости 24
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