Картинки дня: 28 июля 2020 года, вторник

Молодой человек показывает победный жест на фоне уличных антиправительственных баррикад в Багдаде.
Солдат упал в обморок из-за жары на похоронах американского конгрессмена Джона Льюиса.
В Киеве прошел митинг противников перемирия на Донбассе, согласованного накануне Украиной и Республиками Донбасса.
Жительница прифронтового села Веселое в Донецкой области осматривает последствия очередного обстрела.
Участница уличных протестов в американском городе Портленд приходит в себя после слезоточивого газа.
Урок в дошкольном учреждении в Джакарте, Индонезия.
Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты "Пэктусан" по случаю 67-й годовщины окончания войны.
Флаг с синей полосой на митинге в поддержку полицейских в американском городе Чикаго.
В Китае официально закрыли генконсульство США городе Чэнду.