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Картинки дня: 29 июля 2020 года, среда

В Таиланде отметили 68-летие короля страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил велосипедную мастерскую.

Уличный рисунок по теме пандемии в столице Индонезии городе Джакарта.

Взятие анализа на коронавирус в Дели, Индия.

Полицейский готовится к ночному противостоянию с протестующими на улицах Портленда, США.

В 25 километрах от села Сеяха на Ямале местные жители нашли скелет мамонта.

Актер Джонни Депп перед началом судебного заседания в Лондоне.

Могилы для жертв коронавируса на одном из кладбищ Сальвадоре.

Заключенные тюрьмы Сан Себастьян в столице Боливии требуют от властей мер по борьбе с коронавирусом на территории учреждения.
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