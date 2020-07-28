Картинки дня: 29 июля 2020 года, среда
В Таиланде отметили 68-летие короля страны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил велосипедную мастерскую.
Уличный рисунок по теме пандемии в столице Индонезии городе Джакарта.
Взятие анализа на коронавирус в Дели, Индия.
Полицейский готовится к ночному противостоянию с протестующими на улицах Портленда, США.
В 25 километрах от села Сеяха на Ямале местные жители нашли скелет мамонта.
Актер Джонни Депп перед началом судебного заседания в Лондоне.
Могилы для жертв коронавируса на одном из кладбищ Сальвадоре.
Заключенные тюрьмы Сан Себастьян в столице Боливии требуют от властей мер по борьбе с коронавирусом на территории учреждения.
Забыть об изнуряющих диетах, иначе будут последствия: Доктор Мясников раскрыл секрет правильного похудения