Картинки дня: 30 июля 2020 года, четверг

В Германии на митинг за скорейшее снятие ограничений коронавируса вышли работницы секс-индустрии.
Работник аттракциона разбирает его конструкцию после решения властей бельгийского Брюсселя об отмене летней ярмарки.
Талисман бейсбольного клуба Сан-Франциско Джайантс грустит среди картонных зрителей во время игры.
Мобильный пункт по взятию анализов на Ковид-19 в Катманду.
В британском городе Олдхэм на асфальт наносят напоминания о соблюдении безопасной дистанции из-за роста числа заболевших коронавирусом.
Ночное противостояние антифашистов и полиции на улицах Портленда, США.
Протестная инсталляция "Последний ужин" с фигурой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на площади в Тель-Авиве.
Мария Хачатурян перед началом судебного заседания в Москве.