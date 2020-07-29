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Картинки дня: 30 июля 2020 года, четверг

В Германии на митинг за скорейшее снятие ограничений коронавируса вышли работницы секс-индустрии.

Работник аттракциона разбирает его конструкцию после решения властей бельгийского Брюсселя об отмене летней ярмарки.

Талисман бейсбольного клуба Сан-Франциско Джайантс грустит среди картонных зрителей во время игры.

Мобильный пункт по взятию анализов на Ковид-19 в Катманду.

В британском городе Олдхэм на асфальт наносят напоминания о соблюдении безопасной дистанции из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Ночное противостояние антифашистов и полиции на улицах Портленда, США.

Протестная инсталляция "Последний ужин" с фигурой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на площади в Тель-Авиве.

Мария Хачатурян перед началом судебного заседания в Москве.
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