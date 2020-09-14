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Картинки дня: 14 сентября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Показ коллекций крымских дизайнеров прошел у Белой скалы в Крыму

Показ коллекций крымских дизайнеров прошел у Белой скалы в Крыму

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований вторая ракетка России обыграла представительницу Китая Чжан Шуай

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований вторая ракетка России обыграла представительницу Китая Чжан Шуай

Заразившегося коронавирусом экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из клиники "Сан-Раффаэле" в Милане

Заразившегося коронавирусом экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из клиники "Сан-Раффаэле" в Милане

В Бразилии в районе Пантанал природные пожары уничтожили растительность на территории почти в полтора миллиона гектаров.

В Бразилии в районе Пантанал природные пожары уничтожили растительность на территории почти в полтора миллиона гектаров.

Акция протеста прошла в Киеве с требованием создания Временной следственной комиссии по делу о задержании 33 граждан России в Минске

Акция протеста прошла в Киеве с требованием создания Временной следственной комиссии по делу о задержании 33 граждан России в Минске

В Париже участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек

В Париже участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек

Президент Белоруссии Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию

Президент Белоруссии Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию

Тысячи израильтян собрались вокруг официальной резиденции Нетаньяху, призывая премьер-министра уйти в отставку

Тысячи израильтян собрались вокруг официальной резиденции Нетаньяху, призывая премьер-министра уйти в отставку

В России прошел единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты

В России прошел единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты

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