Картинки дня: 15 сентября 2020 года, вторник

В Финляндии небо впервые в этом сезоне окрасило Северное сияние. Обычно оно наблюдается с 21 сентября по март. Сейчас по неизвестной причине оно появилось раньше обычного примерно на неделю раньше
Андрей Рублёв вышел во второй круг теннисного турнира в Риме. Он победил аргентинца Факундо Багнеса со счётом 6:4, 6:4
Ураган "Салли" обрушился на южное побережье США. Скорость ветра внутри урагана составляет 43 м/с, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона
Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города
Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем после недавнего понраничного конфликта
Находящийся на лечении в берлинской клинике «Шарите» российский блогер Алексей Навальный выложил в Инстаграм свое первое после выхода из комы фото
Протест в Улан-Баторе против исключения монгольского языка из учебных заведений в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая
В Бейруте снова крупный пожар. На этот раз горел строяшийся торговый центр
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в Сочи