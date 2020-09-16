Картинки дня: 16 сентября 2020 года, среда

В американском штате Орегон объявлен режим ЧС. Лесные пожары там уничтожили сотни жилых домов. Десять человек погибли, еще 22 считаются пропавшими без вести
Ураган «Салли», который обрушился на американский штат Флорида, усилился до второй категории. Национальный центр ураганов США сообщает, что скорость ветра возросла до 161 км/ч
Верблюд напугал своего погонщика. Происшествие случилось недалеко от города Асуан на западном берегу Нила в Египте
Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск 15 ракет
Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро. Кузнецова в первом круге победила американку Бернарду Перу
Правительство Украины распорядилось закрыть пограничный пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, где скопились полторы тысячи хасидов. Каждый год паломники едут в украинский город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год
Сегодня глава правительства Японии Синдзо Абэ официально ушел в отставку из-за проблем со здоровьем
В Словении открыли бронзовую статую Мелании Трамп. Памятник появился недалеко от ее родного города Севница на юго-востоке страны, чтобы заменить деревянную фигуру, которая сгорела в июле
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило пять миллионов человек