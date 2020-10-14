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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Венгрией в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Счет в матче не был открыт

Счет в матче не был открыт

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