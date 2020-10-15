Картинки дня: 15 октября 2020 года, четверг

Дональд Трамп приветствует сторонников на предвыборном мероприятии в штате Айова.
Полицейские выстроились напротив толп протестующих в Бангкоке, где проходят антиправительственный митинг в годовщину студенческого мятежа 1973 года.
Сборная России сыграла в безголевую ничью с командой Венгрии в рамках турнира Лиги Наций.
Туристка в национальном китайском платье фотографируется в тибетском городе Лхаса.
Вид на Млечный путь на фоне тополя в степи, Казахстан.
Националисты прошли маршем по центру Киева в честь Дня защитника Украины.
Две фигуры премьер-министра Бориса Джонсона вывесили у дверей одного из ресторанов Лондона.
В Малайзии полицейские выходят на службу в шлемах, способных измерять температуру на расстоянии.
Обработка зала кинотеатра от коронавируса в Дели, Индия.