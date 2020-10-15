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Картинки дня: 15 октября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Дональд Трамп приветствует сторонников на предвыборном мероприятии в штате Айова.

Дональд Трамп приветствует сторонников на предвыборном мероприятии в штате Айова.

Полицейские выстроились напротив толп протестующих в Бангкоке, где проходят антиправительственный митинг в годовщину студенческого мятежа 1973 года.

Полицейские выстроились напротив толп протестующих в Бангкоке, где проходят антиправительственный митинг в годовщину студенческого мятежа 1973 года.

Сборная России сыграла в безголевую ничью с командой Венгрии в рамках турнира Лиги Наций.

Сборная России сыграла в безголевую ничью с командой Венгрии в рамках турнира Лиги Наций.

Туристка в национальном китайском платье фотографируется в тибетском городе Лхаса.

Туристка в национальном китайском платье фотографируется в тибетском городе Лхаса.

Вид на Млечный путь на фоне тополя в степи, Казахстан.

Вид на Млечный путь на фоне тополя в степи, Казахстан.

Националисты прошли маршем по центру Киева в честь Дня защитника Украины.

Националисты прошли маршем по центру Киева в честь Дня защитника Украины.

Две фигуры премьер-министра Бориса Джонсона вывесили у дверей одного из ресторанов Лондона.

Две фигуры премьер-министра Бориса Джонсона вывесили у дверей одного из ресторанов Лондона.

В Малайзии полицейские выходят на службу в шлемах, способных измерять температуру на расстоянии.

В Малайзии полицейские выходят на службу в шлемах, способных измерять температуру на расстоянии.

Обработка зала кинотеатра от коронавируса в Дели, Индия.

Обработка зала кинотеатра от коронавируса в Дели, Индия.

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