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Картинки дня: 18 октября 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очи продолжаются в Бангкоке

Антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очи продолжаются в Бангкоке

Австрийские Альпы начинают покрываться снегом

Австрийские Альпы начинают покрываться снегом

Власти Саудовской Аравии приняли решение о возобновлении молитв в главной святыне ислама – Заповедной мечети Мекки, впервые после того, как они были прекращены в целях борьбы с эпидемией коронавируса

Власти Саудовской Аравии приняли решение о возобновлении молитв в главной святыне ислама – Заповедной мечети Мекки, впервые после того, как они были прекращены в целях борьбы с эпидемией коронавируса

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова

В центре Вашингтона прошел женский марш против действующей власти

В центре Вашингтона прошел женский марш против действующей власти

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта

Французы несут цветы к тому месту, где был обезглавлен школьный учитель исламским радикалом

Французы несут цветы к тому месту, где был обезглавлен школьный учитель исламским радикалом

Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо в субботу увеличилась до 805 квадратных километра. Огонь распространяется из-за сильного ветра

Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо в субботу увеличилась до 805 квадратных километра. Огонь распространяется из-за сильного ветра

Система подводных барьеров "Моисей" защитила Венецию от наводнения в результате прилива высотой полтора метра

Система подводных барьеров "Моисей" защитила Венецию от наводнения в результате прилива высотой полтора метра

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