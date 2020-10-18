Картинки дня: 18 октября 2020 года, воскресенье

Антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очи продолжаются в Бангкоке
Австрийские Альпы начинают покрываться снегом
Власти Саудовской Аравии приняли решение о возобновлении молитв в главной святыне ислама – Заповедной мечети Мекки, впервые после того, как они были прекращены в целях борьбы с эпидемией коронавируса
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова
В центре Вашингтона прошел женский марш против действующей власти
Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта
Французы несут цветы к тому месту, где был обезглавлен школьный учитель исламским радикалом
Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо в субботу увеличилась до 805 квадратных километра. Огонь распространяется из-за сильного ветра
Система подводных барьеров "Моисей" защитила Венецию от наводнения в результате прилива высотой полтора метра