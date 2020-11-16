Картинки дня: 16 ноября 2020 года, понедельник

Российские миротворцы взяли под охрану армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, который этой ночью перешел под контроль Азербайджана
С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon американской компании SpaceX, который должен доставить на МКС четверых астронавтов
Сборная России в гостях уступила команде Турции (2:3) в матче Лиги наций. Россияне с 24-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Андрея Семенова
В аэропорту Сиднея отметили столетие австралийской авиакомпании Qantas
В Вашингтоне всю ночь шли драки сторонников и противников Трампа
В столице Афганистана Кабуле выпал снег
Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила после обработки 100% протоколов о победе Майи Санду. Она набрала 57,75% голосов избирателей
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно переиграть в первом туре Итогового турнира ATP россиянина Андрея Рублёва (на фото). Итоговый счёт 6:3, 6:4
Страшное наводнение в Мексике обрушилось на несколько штатов и унесло жизни 30 человек. Последствия чрезвычайно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек в штатах Табаско и Чьяпас, десятки тысяч жилых домов получили повреждения