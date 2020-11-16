Картинки дня: 16 ноября 2020 года, понедельник

Страшное наводнение в Мексике обрушилось на несколько штатов и унесло жизни 30 человек. Последствия чрезвычайно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек в штатах Табаско и Чьяпас, десятки тысяч жилых домов получили повреждения