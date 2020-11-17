Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 17 ноября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Официальный Санта Клаус Иерусалима Иса Касисси принял участие в фотосессии на берегу Мертвого моря в Израиле

Официальный Санта Клаус Иерусалима Иса Касисси принял участие в фотосессии на берегу Мертвого моря в Израиле

Кит выбросился на атлантическое побережье Франции

Кит выбросился на атлантическое побережье Франции

Новый президент Перу Мануэль Мерино де Лама ушел в отставку на фоне продолжающихся в стране протестов, вызванных коррупционным расследованием в отношении бывшего главы государства

Новый президент Перу Мануэль Мерино де Лама ушел в отставку на фоне продолжающихся в стране протестов, вызванных коррупционным расследованием в отношении бывшего главы государства

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19. Его покой теперь охраняют полисмен и кот Ларри

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19. Его покой теперь охраняют полисмен и кот Ларри

В Москве в Ледовом дворце "Крылатское" заработал временный госпиталь для пациентов с COVID-19

В Москве в Ледовом дворце "Крылатское" заработал временный госпиталь для пациентов с COVID-19

Беженцы возвращаются в Степанакерт после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

Беженцы возвращаются в Степанакерт после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

Россиянин Даниил Медведев обыграл Александра Зверева из Германии в первом туре группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин Даниил Медведев обыграл Александра Зверева из Германии в первом туре группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

В Омской области в деревне Станкевичи местный житель Алексей Дудоладов залез на березу что бы поймать сигнал интернета

В Омской области в деревне Станкевичи местный житель Алексей Дудоладов залез на березу что бы поймать сигнал интернета

Тропический шторм "Йота", сформировавшийся в Карибском море, усилился до урагана и обрушился на Никарагуа и Гондурас

Тропический шторм "Йота", сформировавшийся в Карибском море, усилился до урагана и обрушился на Никарагуа и Гондурас

Рекомендуемые