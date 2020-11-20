Картинки дня: 20 ноября 2020 года, пятница

По меньшей мере 16 человек погибли в Никарагуа из-за наводнений и оползней, вызванных ударом урагана "Йота" по территории страны
Выставка основателя абстракционизма Василия Кандинского открылась в музее Гуггенхайма в испанском Бильбао
Первые образцы российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию для клинических исследований
В Ханое открылся первый мире золотой отель Dolce Hanoi Golden Lake. Фасад и интерьер 25 этажного здания отделаны 24-каратным золотом
Рождественская декорация появилась улице на Оксфорд-стрит в Лондоне
Россиянин Андрей Рублев завершил свое выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне победой над австрийцем Домиником Тимом
Озеро Хула в одноименной долине на севере Израиля – место, через которое проходит миграция водоплавающих птиц из Европы в Африку и обратно
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми на праздновании Национального дня в Монако
Последствия ледяного дождя во Владивостоке