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Картинки дня: 20 ноября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
По меньшей мере 16 человек погибли в Никарагуа из-за наводнений и оползней, вызванных ударом урагана "Йота" по территории страны

По меньшей мере 16 человек погибли в Никарагуа из-за наводнений и оползней, вызванных ударом урагана "Йота" по территории страны

Выставка основателя абстракционизма Василия Кандинского открылась в музее Гуггенхайма в испанском Бильбао

Выставка основателя абстракционизма Василия Кандинского открылась в музее Гуггенхайма в испанском Бильбао

Первые образцы российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию для клинических исследований

Первые образцы российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию для клинических исследований

В Ханое открылся первый мире золотой отель Dolce Hanoi Golden Lake. Фасад и интерьер 25 этажного здания отделаны 24-каратным золотом

В Ханое открылся первый мире золотой отель Dolce Hanoi Golden Lake. Фасад и интерьер 25 этажного здания отделаны 24-каратным золотом

Рождественская декорация появилась улице на Оксфорд-стрит в Лондоне

Рождественская декорация появилась улице на Оксфорд-стрит в Лондоне

Россиянин Андрей Рублев завершил свое выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне победой над австрийцем Домиником Тимом

Россиянин Андрей Рублев завершил свое выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне победой над австрийцем Домиником Тимом

Озеро Хула в одноименной долине на севере Израиля – место, через которое проходит миграция водоплавающих птиц из Европы в Африку и обратно

Озеро Хула в одноименной долине на севере Израиля – место, через которое проходит миграция водоплавающих птиц из Европы в Африку и обратно

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми на праздновании Национального дня в Монако

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми на праздновании Национального дня в Монако

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

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