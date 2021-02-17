Извержение самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии

На Сицилии началось извержение самого активного вулкана Европы Этна.
Фото: REUTERS
Извержение сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла.
Фото: REUTERS
Вулканический пепел у подножия Этны
Извержение сопровождалось выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака.
Фото: REUTERS
Куски породы после взрыва вулкана обрушились на несколько населенных пунктов
Фото: REUTERS
Bзвержение действующего вулкана Этна происходит на Сицилии постоянно
Фото: REUTERS
Лава спустилась примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
По склону горы текут потоки раскаленной лавы.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Очередное усиление активности Этны началось в начале 2021 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вулкан Этна находится на восточном побережье острова Сицилия.
Фото: REUTERS