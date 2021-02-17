Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Извержение самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии

На Сицилии началось извержение самого активного вулкана Европы Этна.

На Сицилии началось извержение самого активного вулкана Европы Этна.

Фото: REUTERS

Извержение сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла.

Извержение сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла.

Фото: REUTERS

Вулканический пепел у подножия Этны

Вулканический пепел у подножия Этны

Извержение сопровождалось выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака.

Извержение сопровождалось выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака.

Фото: REUTERS

Куски породы после взрыва вулкана обрушились на несколько населенных пунктов

Куски породы после взрыва вулкана обрушились на несколько населенных пунктов

Фото: REUTERS

Bзвержение действующего вулкана Этна происходит на Сицилии постоянно

Bзвержение действующего вулкана Этна происходит на Сицилии постоянно

Фото: REUTERS

Лава спустилась примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.

Лава спустилась примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По склону горы текут потоки раскаленной лавы.

По склону горы текут потоки раскаленной лавы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередное усиление активности Этны началось в начале 2021 года.

Очередное усиление активности Этны началось в начале 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вулкан Этна находится на восточном побережье острова Сицилия.

Вулкан Этна находится на восточном побережье острова Сицилия.

Фото: REUTERS