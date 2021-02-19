Картинки дня: 19 февраля 2021 года, пятница

В Каталонии продолжаются акции протеста после задержания рэпера Пабло Хасселя
Футболисты «Краснодара» проиграли дома загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей
Жители Техаса спасают 3,5 тысячи морских черепах. Из-за неожиданных холодов рептилии отказываются заходить в воду. Местные жители организовали для них временный приют в Конференц-центре Южного Падре-Айленда
Марсоход NASA Perseverance успешно совершил посадку на поверхность Марса
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Парагвай
Дождь, обрушившийся на столицу Индонезии Джакарту привел к затоплению ряда районов столицы
По Нью-Йорку вновь прошёл снежный шторм. В городе выпала половина месячной нормы осадков
Суд Фрунзенского района Минска 18 февраля приговорил к двум годам колонии каждую журналисток польского телеканала «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову за стрим с незаконных протестов
На Сицилии приостановили авиасообщение из-за извержения вулкана Этна