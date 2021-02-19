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19 февраля открылся VIII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
19 февраля открылся VIII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"

19 февраля открылся VIII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"

Фото вдохновят зрителей на путешествия по стране.

Фото вдохновят зрителей на путешествия по стране.

Фото для выставки сделаны на территории от Калининграда до Сахалина

Фото для выставки сделаны на территории от Калининграда до Сахалина

VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» станет первым масштабным культурным мероприятием после отмены карантина.

VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» станет первым масштабным культурным мероприятием после отмены карантина.

Посетители узнают о редчайших представителях фауны

Посетители узнают о редчайших представителях фауны

Фестиваль предоставит возможность лучше познакомиться с животными, обитающими во всех регионах страны

Фестиваль предоставит возможность лучше познакомиться с животными, обитающими во всех регионах страны

В рамках программы фестиваля пройдут тематические дни.

В рамках программы фестиваля пройдут тематические дни.

Более двухсот российских фотографов покажут свои великолепные работы на фестивале природы

Более двухсот российских фотографов покажут свои великолепные работы на фестивале природы

В залах фотовыставки.

В залах фотовыставки.

На открытии Фестиваля природы.

На открытии Фестиваля природы.

Фотографии сделаны на всей территории России

Фотографии сделаны на всей территории России

Фестиваль природы открылся в западном крыле Новой Третьяковки

Фестиваль природы открылся в западном крыле Новой Третьяковки