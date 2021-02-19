19 февраля открылся VIII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"
Фото вдохновят зрителей на путешествия по стране.
Фото для выставки сделаны на территории от Калининграда до Сахалина
VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» станет первым масштабным культурным мероприятием после отмены карантина.
Посетители узнают о редчайших представителях фауны
Фестиваль предоставит возможность лучше познакомиться с животными, обитающими во всех регионах страны
В рамках программы фестиваля пройдут тематические дни.
Более двухсот российских фотографов покажут свои великолепные работы на фестивале природы
В залах фотовыставки.
На открытии Фестиваля природы.
Фотографии сделаны на всей территории России
Фестиваль природы открылся в западном крыле Новой Третьяковки