20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН