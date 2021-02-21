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20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

20 февраля в Москве прошёл вечер бокса «Короли ринга»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН