Картинки дня: 2 апреля 2021 года, пятница

Международная выставка товаров и услуг для домашних питомцев Interpets 2021 открылась в Токио
Вакцинация буддийских монахов в Тайланде
Британцы выходят на прогулки после отмены части карантинных мер
Парк развлечений Six Flags Magic Mountain в Калифорнии открылся после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии
На Тайване произошла крупная железнодорожная катастрофа. Внутри тоннеля сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате катастрофы погиб 41 человек
Россиянин Андрей Рублев победил американца Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами
Противостояние в Мьянме может перерасти в гражданскую войну беспрецедентного масштаба, сообщил посланник главы ООН по Мьянме. Число погибших в стране уже достигло 520
Сегодня католики всего мира отмечают Великую пятницу — самый скорбный день Страстной недели, предваряющей Пасху
По состоянию на утро 2 апреля на Украине зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Зафиксировано 19 893 новых случая. В частности, заболели 484 медработника и 834 ребенка