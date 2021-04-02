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Здоровье
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Колумнисты
Происшествия
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2 апреля 2021 14:32
Крушение пассажирского поезда в Тайване, в котором погибло 48 человек
В Тайване из-за столкновения с грузовиком потерпел крушение поезд, в котором находилось 490 пассажиров. 48 человек погибли, более ста человек получили ранения и находятся в больнице.
REUTERS
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Крушение пассажирского поезда в Тайване, в котором погибло 48 человек
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