2 апреля 2021 14:32

Крушение пассажирского поезда в Тайване, в котором погибло 48 человек

В Тайване из-за столкновения с грузовиком потерпел крушение поезд, в котором находилось 490 пассажиров. 48 человек погибли, более ста человек получили ранения и находятся в больнице.