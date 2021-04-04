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4 апреля 2021 9:31

Картинки дня: 4 апреля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS

Китайские католики в одной из церквей Шанхая во время Пасхальной всенощной.

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В Лондоне прошла костюмированная акция протеста в память о похищенной и убитой Саре Эверард.

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Немецкий художник Деннис Йозеф Месега создал в берлине арт-инсталляцию"IT is like it is", посвященную кризису, вызванному пандемией COVID-19.

Криштиано Роналду вырвал ничью в матче Торино – Ювентус.