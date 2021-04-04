Картинки дня: 4 апреля 2021 года, воскресенье

Китайские католики в одной из церквей Шанхая во время Пасхальной всенощной.
Королева Великобритании Елизавета II и принц Чарльз, принц Уэльский, позируют для портрета в саду Фрогмор-хауса в Виндзоре.
Папа Франциск возлежит в молитве в честь Страстей Господних.
В Греции объявили о послаблении коронавирусного карантина.
Акция протеста против ограничений из-за COVID-19 в Штутгарте, Германия.
В Лондоне прошла костюмированная акция протеста в память о похищенной и убитой Саре Эверард.
Гребец тренируется на реке Уир в английском городе Дареме.
Немецкий художник Деннис Йозеф Месега создал в берлине арт-инсталляцию"IT is like it is", посвященную кризису, вызванному пандемией COVID-19.
Криштиано Роналду вырвал ничью в матче Торино – Ювентус.