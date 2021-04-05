Картинки дня: 6 апреля 2021 года, вторник

В Республике Северная Македония стартовала общенациональная вакцинация от коронавируса, которая проводится российским препаратом Sputnik V.
Пасхальные традиции в одной из деревушек в Венгрии предполагают обильное поливание водой.
В Бангладеш забитый пассажирский паром столкнулся с грузовым судном. На фото - неразбериха во время опознавания тел родственниками погибших.
Молодой житель Омска несется по лужам во время таяния снега в городе.
Пасхальные "кролики" на соревнованиях по бейсболу в Канзас-сити, США.
Участники традиционного пасхального парада в Нью-Йорке.
Житель Дублина смотрит на экран своего смартфона во время карантина в столице Ирландии.
«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» и стал обладателем Кубка Испании сезона 2019/20.
Боец сил ДНР наблюдает за позициями неприятеля под Донецком.