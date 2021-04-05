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6 апреля 2021 8:59

Картинки дня: 6 апреля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS

В Республике Северная Македония стартовала общенациональная вакцинация от коронавируса, которая проводится российским препаратом Sputnik V.

Пасхальные традиции в одной из деревушек в Венгрии предполагают обильное поливание водой.

В Бангладеш забитый пассажирский паром столкнулся с грузовым судном. На фото - неразбериха во время опознавания тел родственниками погибших.

Молодой житель Омска несется по лужам во время таяния снега в городе.

Пасхальные "кролики" на соревнованиях по бейсболу в Канзас-сити, США.

Участники традиционного пасхального парада в Нью-Йорке.

Житель Дублина смотрит на экран своего смартфона во время карантина в столице Ирландии.

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» и стал обладателем Кубка Испании сезона 2019/20.

Боец сил ДНР наблюдает за позициями неприятеля под Донецком.