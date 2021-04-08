Стартовал Всероссийский автопробег, посвященный 60-летию первого полета человека в космос

Уличный портрет первого космонавта в городе Гагарин
Журналисты "КП" в "Музее первого полёта".
АВТОВАЗ предоставил для путешествия автомобили LADA XRAY Cross.
Площадь нового музейного комплекса в Калуге – 12,5 тысяч м2.
12 апреля состоится открытие второй очереди музейного комплекса в Калуге.
В калужском Музее Циалковского готовятся показать новые уникальные экспонаты.
LADA XRAY Cross - главная движущая сила автопробега.
В городе Гагарин на единственной многоэтажке появился портрет Юрия Алексеевича
В Музее Первого полета, город Гагарин.
Заведующая Музеем Первого полёта Людмила Демина и журналисты "Комсомолки".