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8 апреля 2021 9:33

Стартовал Всероссийский автопробег, посвященный 60-летию первого полета человека в космос

Иван МАКЕЕВ

Уличный портрет первого космонавта в городе Гагарин

Журналисты "КП" в "Музее первого полёта".

АВТОВАЗ предоставил для путешествия автомобили LADA XRAY Cross.

Площадь нового музейного комплекса в Калуге – 12,5 тысяч м2.

12 апреля состоится открытие второй очереди музейного комплекса в Калуге.

В калужском Музее Циалковского готовятся показать новые уникальные экспонаты.

LADA XRAY Cross - главная движущая сила автопробега.

В городе Гагарин на единственной многоэтажке появился портрет Юрия Алексеевича

В Музее Первого полета, город Гагарин.

Заведующая Музеем Первого полёта Людмила Демина и журналисты "Комсомолки".