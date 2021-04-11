Картинки дня: 11 апреля 2021 года, воскресенье

Парк развлечений и аттракционов Хеллендорн в Нидерландах открылся для посетителей на один день в тестовом режиме в условиях пандемии COVID-19
В египетской столице Каире идет подготовка к священному для мусульман месяцу Рамадан
В Британии почтили память покойного принца Филиппа оружейным салютом. Прозвучал 41 холостой залп из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week продолжается в Мадриде
Девушка-боксер Эбани Бриджес после боя
Новая 500-метровая трещина образовалась у вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес примерно в 30 километрах от исландской столицы
В Париже прошла акция протеста протеста против карантина
В Варшаве произошли столкновения во время памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине крушения президентского самолета под Смоленском. Протестующие пытались сорвать церемонию возложения цветов на могиле Леха и Марии Качиньских
Землетрясение магнитудой 6 было зарегистрировано у берегов Индонезии в Тихом океане. По меньшей мере шесть человек погибли