Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла
Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла