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14 апреля 2021 18:56

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды. 14 апреля город прогрелся до 21,5 градуса тепла