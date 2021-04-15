Картинки дня: 15 апреля 2021 года, четверг

Олимпийский комитет России и его официальный экипировщик Zasport представили форму, в которой спортсмены из России выступят на главном старте нынешнего года
Израиль в 73-й раз отмечает День независимости в память о провозглашении государства 14 мая 1948 года
У мусульман начался священный месяц Рамадан
В Миннесоте четвертую ночь подряд продолжаются беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Данте Райта
Статуя Христа в Рио-де-Жанейро подсвечена в честь запуска обратного отсчета 100 дней до начала Олимпийских игр в Токио
Обогрев виноградников в холодную погоду во французском регионе Шабли
Акция сотрудников авиакомпании Alitalia с требованием поддержки отрасли, терпящей убытки из-за пандемии COVID-19
Восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, обыграл итальянца Сальваторе Карузо, занимающего 89-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло
Сотни тысяч последователей индуизма собрались на купание в реке Ганг в городе Харидвар