Картинки дня: 20 апреля 2021 года, вторник

В Нью-Йорке прошли торжества по случаю годовщины объявления о независимости Израиля.
NASA провело первый пробный полёт беспилотного летательного аппарата на Марсе.
Сильный лесной пожар, охвативший предместья столицы ЮАР, добрался до города.
Посетитель музея железнодорожного транспорта в Лебяжье, Ленинградская область.
В американском Нэшвилле прошла церемония вручения наград индустрии музыки кантри.
Австралия впервые после введения мер карантина начала принимать международные авиарейсы из соседней Новой Зеландии. Пассажиров встречали надписью "Мы по вам скучали".
Жители островного государства Сент-Винсент и Гренадины очищают автомобиль от пепла вулкана Суфриер.
Екатеринбургский УГМК стал шестикратным чемпионом женской баскетбольной Евролиги.
Участницы митинга в штате Миннесота, где темнокожее население требует правосудия после убийства Данте Райта.