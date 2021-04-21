Картинки дня: 22 апреля 2021 года, четверг

Родственники наблюдают за сжиганием тела жертвы коронавируса в Дели, Индия.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Боец армии Йемена ведет обстрел позиций хуситов в одном из боев непрекращающейся гражданской войны.
Последствия очередного теракта в Кабуле. Террорист взорвался у одного из деловых зданий столицы Афганистана.
Фанат "Оскаров" у Аллеи Звезд в Лос-Анджелесе, где готовятся к проведении церемонии вручения наград.
Вечерняя трапеза мусульманок у мечети в Малайзии. Последователи Ислама начали блюсти пост по случаю священного месяца Рамадан.
Присяжные признали полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда, смерть которого всколыхнула волну протестов.
Украинские военнослужащие во время учений ВСУ в Донецкой области.