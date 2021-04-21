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22 апреля 2021 8:47

Картинки дня: 22 апреля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

Родственники наблюдают за сжиганием тела жертвы коронавируса в Дели, Индия.

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Присяжные признали полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда, смерть которого всколыхнула волну протестов.

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