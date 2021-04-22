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23 апреля 2021 8:35

Картинки дня: 23 апреля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS

В швейцарском Базеле проходят соревнования чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

Прогулка среди цветущей горчицы в парке Чино Хиллс, Калифорния.

Столица Мексики столкнулась с серьезным дефицитом воды из-за засухи, некоторые местные жители вынуждены отправляться к реке чтобы постирать белье.

Боец сил обороны ЛНР ждет ответа по рации во время обхода позиций.

Рыбец (он же сырть) преодолевает порог на реке Вента в Латвии во время нереста.

Берлинская полиция задерживает участника митинга против мер коронавирусного карантина.

Игрок команды "Филадельфия Филлис" подкатывает на базу во время игры Высшей лиги бейсбола в США.

В Британском городе Элнуик расцвела крупнейшая в мире коллекция сакуры тайхаку, насчитывающая 329 деревьев.

Участники движения за справедливый суд по делу Джорджа Флойда с воодушевлением встретили обвинительный приговор полицейскому Шовину.