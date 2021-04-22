Картинки дня: 23 апреля 2021 года, пятница

В швейцарском Базеле проходят соревнования чемпионата Европы по спортивной гимнастике.
Прогулка среди цветущей горчицы в парке Чино Хиллс, Калифорния.
Столица Мексики столкнулась с серьезным дефицитом воды из-за засухи, некоторые местные жители вынуждены отправляться к реке чтобы постирать белье.
Боец сил обороны ЛНР ждет ответа по рации во время обхода позиций.
Рыбец (он же сырть) преодолевает порог на реке Вента в Латвии во время нереста.
Берлинская полиция задерживает участника митинга против мер коронавирусного карантина.
Игрок команды "Филадельфия Филлис" подкатывает на базу во время игры Высшей лиги бейсбола в США.
В Британском городе Элнуик расцвела крупнейшая в мире коллекция сакуры тайхаку, насчитывающая 329 деревьев.
Участники движения за справедливый суд по делу Джорджа Флойда с воодушевлением встретили обвинительный приговор полицейскому Шовину.