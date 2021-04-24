Картинки дня: 24 апреля 2021 года, суббота

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил ферму Мур в графстве Дербишир
Фестиваль тюльпанов проходит в американском штате Вашингтон
Факельное шествие в Ереване, посвященное 106-й годовщине геноцида армян
Трупы умерших от коронавируса пациентов в Индии начали сжигать на улицах, так как морги переполнены и тела уже не принимают
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX стартовал к Международной космической станции
Перед матчем 33-го тура Английской премьер-лиги болельщики «Арсенала» вышли на акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке. Поводом для недовольства фанатов послужила ситуация с участием лондонского клуба в проекте европейской футбольной Суперлиги
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Чечню
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил два рекорда «Уайлд» в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса». Форвард сделал дубль и преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в сезоне
Российский гимнаст Никита Нагорный защитил титул чемпиона Европы в многоборье. Он был лучшим по сумме шести упражнений на первенстве континента в Базеле