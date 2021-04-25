Картинки дня: 25 апреля 2021 года, воскресенье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в упражнении на разновысоких брусьях
Церемония прощания с рэпером DMX у "Барклайс-центра" в Нью-Йорке
В Краснодаре прошли соревнования на Кубок и Первенство России по бодибилдингу
Луга с дикими колокольчиками зацвели в бельгийских лесах
Международный автосалон Auto Shanghai 2021 продолжается в Шанхае
Ситуация с коронавирусом в Индии сейчас самая сложная в мире: за сутки – почти 333 тысячи новых случаев заражения. Крематории Нью-Дели не справляются с нагрузкой. Власти индийской столицы устроили временные площадки для сжигания тел умерших
В Италии начинается постепенное ослабление ограничений в период пандемии коронавируса COVID-19
Кит выбросился на балтийский берег в Швеции
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX совершил успешную стыковку с Международной космической станцией. Он доставил на станцию экипаж из четырех астронавтов