Картинки дня: 25 апреля 2021 года, воскресенье

Ситуация с коронавирусом в Индии сейчас самая сложная в мире: за сутки – почти 333 тысячи новых случаев заражения. Крематории Нью-Дели не справляются с нагрузкой. Власти индийской столицы устроили временные площадки для сжигания тел умерших