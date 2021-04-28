Картинки дня: 28 апреля 2021 года, среда

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили ферму Manor в графстве Дарем
Цветение колокольчиков в лондонском парке Уонстед
Луна на фоне Эйфелевой башни в Париже
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в штате Ассам на востоке Индии. Эпицентр стихии находился в 107 км к юго-западу от крупнейшего города штата Гувахати
Патрульный корабль береговой охраны США Hamilton прошел Босфор и направился в Черное море
Российские кондитеры готовят куличи к празднику светлой Пасхи
Рестораны в Италии вновь открылись для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса
Ситуация с ковидом в Индии катастрофическая. С начала пандемии там скончались 201 187 человек, число зараженных уже неделю растет более чем на 300 тысяч человек в сутки
На завершившемся отборочном турнире претендентов, оспаривающих право сразиться с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном из Норвегии, досрочную победу одержал российский спортсмен Ян Непомнящий