Картинки дня: 29 апреля 2021 года, четверг

Поля тюльпанов зацвели в Нидерландах
Китай запустил базовый модуль национальной космической станции "Тяньхэ" с космодрома Вэньчан
Тренировка салютных расчетов перед Днем Победы в Ростовской области
Сильные дожди вызвали подтопления в британской столице
Шестикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из России прямо во время поединка на мировом первенстве в Варшаве лишили флага и названия страны.Организатор матча Яцек Павлицькы из Польши убрал со стола флаг и сорвал наклейку
По меньшей мере 42 сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций против налоговой реформы, которые прошли по всей Колумбии
Президент Владимир Путин посетил новое здание станции скорой помощи в Пушкине
Второй самолет МЧС России с грузом медицинского оборудования и лекарств отправился в Индию
Памятник Наполеону на фоне Луны во Франции