Картинки дня: 29 апреля 2021 года, четверг

Шестикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из России прямо во время поединка на мировом первенстве в Варшаве лишили флага и названия страны.Организатор матча Яцек Павлицькы из Польши убрал со стола флаг и сорвал наклейку