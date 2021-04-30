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30 апреля 2021 12:54

Картинки дня: 30 апреля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS

Stratolaunch, считающийся самым большим действующим самолетом в мире, совершил свой второй полет. Размах его крыльев составляет 117 метров, что превышает длину футбольного поля

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