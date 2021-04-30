Картинки дня: 30 апреля 2021 года, пятница

Stratolaunch, считающийся самым большим действующим самолетом в мире, совершил свой второй полет. Размах его крыльев составляет 117 метров, что превышает длину футбольного поля
В Турции до 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса
Гусь приземляется в озеро в парке Святого Джеймса в Лондоне
В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он располагается в геопарке Арока. Длина моста — 516 метров, он проложен над рекой Пайва на высоте 176 метров
Активистки Femen провели акцию в испанской столице Мадриде
В Москве прошла первая ночная тренировка к параду Победы
Не менее 44 человек погибли в результате давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле
Прошло ровно 100 дней с прихода к президентской власти кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена
Франция живет в условиях жесткого карантина, который страна начнет отменять 3 мая и завершит 30 июня