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3 мая 2021 8:58

Картинки дня: 3 мая 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS

Вечернее сжигание тел жертв коронавируса в Бангаларе, Индия.

В центре Милана фанаты местного футбольного клуба "Интер" отпраздновали победу в чемпионате Италии.

Спецобработка стадиона перед началом матча чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

Во время пасхального освещения куличей в Донецке.

Победитель гонки MotoGP Гран-при Испании подбрасывает в воздух трофей.

В Токио продолжаются соревнования Кубка мира по прыжкам в воду, являющиеся заключительным этапом отбора на Олимпийские игры.

В Израиле объявлен траур по жертвам давки на религиозном празднике.

Освещение пасхальных куличей в военной части под Новочеркасском, Ростовская область.

Участник первомайского шествия левых сил в Лос-Анджелесе, США.