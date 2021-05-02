Картинки дня: 3 мая 2021 года, понедельник

Вечернее сжигание тел жертв коронавируса в Бангаларе, Индия.
В центре Милана фанаты местного футбольного клуба "Интер" отпраздновали победу в чемпионате Италии.
Спецобработка стадиона перед началом матча чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.
Во время пасхального освещения куличей в Донецке.
Победитель гонки MotoGP Гран-при Испании подбрасывает в воздух трофей.
В Токио продолжаются соревнования Кубка мира по прыжкам в воду, являющиеся заключительным этапом отбора на Олимпийские игры.
В Израиле объявлен траур по жертвам давки на религиозном празднике.
Освещение пасхальных куличей в военной части под Новочеркасском, Ростовская область.
Участник первомайского шествия левых сил в Лос-Анджелесе, США.