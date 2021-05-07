Картинки дня: 7 мая 2021 года, пятница

В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы
Грузовое судно покидает порт Монреаля
Кабаны переходят улицу в польском Ольштыне
Во время местных выборов в Великобритании надули фигуру премьер-министра Бориса Джонсона
Вакумный поезд Илона Маска Hyperloop на испытательном полигоне в Лас-Вегасе
Девушка спешит к возлюбленному на стадионе MetLife в Нью-Джерси во время празднования Дня семьи
Президент США Джо Байден посетил завод по производству воды в Луизиане
Акция протеста в Колумбии против бедности, полицейского насилия и неравенства в системах здравоохранения и образования
Тренировка спортсменов в водном центре SODA в Калифорнии после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19