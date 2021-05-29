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29 мая 2021 21:05

В Кремле прошла первая с начала пандемии церемония развода пеших и конных караулов.

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кремле прошла первая с начала пандемии церемония развода пеших и конных караулов.

В Кремле прошла первая с начала пандемии церемония развода пеших и конных караулов.