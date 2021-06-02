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2 июня 2021 9:56

Картинки дня: 2 июня 2021 года, cреда

REUTERSREUTERS
Грузовик разбрызгивает специальное средство на улицах столицы Вьетнама во время вспышки заболеваемости коронавирусом.

Грузовик разбрызгивает специальное средство на улицах столицы Вьетнама во время вспышки заболеваемости коронавирусом.

Жители Дублина наслаждаются тёплой погодой, установившейся в регионе Британских островов.

Жители Дублина наслаждаются тёплой погодой, установившейся в регионе Британских островов.

Актер Кевин Спейси был замечен журналистами в итальянском Турине.

Актер Кевин Спейси был замечен журналистами в итальянском Турине.

Российские хоккеисты разгромили белорусов и вышли в 1/4 финала чемпионата мира с первого места в группе.

Российские хоккеисты разгромили белорусов и вышли в 1/4 финала чемпионата мира с первого места в группе.

Рафаэль Надаль готовится ударить по мячу во время поединка Открытого чемпионата Франции по теннису.

Рафаэль Надаль готовится ударить по мячу во время поединка Открытого чемпионата Франции по теннису.

Болельщики на трибуне товарищеского матча в Варшаве, где футбольные сборные России и Польши сыграли вничью 1:1.

Болельщики на трибуне товарищеского матча в Варшаве, где футбольные сборные России и Польши сыграли вничью 1:1.

Участница конной гонки коренных народов Америки в штате Оклахома, США.

Участница конной гонки коренных народов Америки в штате Оклахома, США.

В Словении почтили память жертв Covid-19, установив по флажку за каждого умершего от болезни словенца.

В Словении почтили память жертв Covid-19, установив по флажку за каждого умершего от болезни словенца.

Сценка в очереди за прививкой от коронавируса в столице Венесуэлы, где начали прививать население российским "Спутником V".

Сценка в очереди за прививкой от коронавируса в столице Венесуэлы, где начали прививать население российским "Спутником V".