Картинки дня: 2 июня 2021 года, cреда

Грузовик разбрызгивает специальное средство на улицах столицы Вьетнама во время вспышки заболеваемости коронавирусом.
Жители Дублина наслаждаются тёплой погодой, установившейся в регионе Британских островов.
Актер Кевин Спейси был замечен журналистами в итальянском Турине.
Российские хоккеисты разгромили белорусов и вышли в 1/4 финала чемпионата мира с первого места в группе.
Рафаэль Надаль готовится ударить по мячу во время поединка Открытого чемпионата Франции по теннису.
Болельщики на трибуне товарищеского матча в Варшаве, где футбольные сборные России и Польши сыграли вничью 1:1.
Участница конной гонки коренных народов Америки в штате Оклахома, США.
В Словении почтили память жертв Covid-19, установив по флажку за каждого умершего от болезни словенца.
Сценка в очереди за прививкой от коронавируса в столице Венесуэлы, где начали прививать население российским "Спутником V".