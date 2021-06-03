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4 июня 2021 8:54

Картинки дня: 4 июня 2021 года, пятница

Бой с инструктором во время сдачи экзамена на краповый берет бойцами Росгвардии.

Бой с инструктором во время сдачи экзамена на краповый берет бойцами Росгвардии.

В Греции началась вакцинация от коронавируса лагерей беженцев.

В Греции началась вакцинация от коронавируса лагерей беженцев.

Продолжается деловая программа Петербургского международного экономического форума.

Продолжается деловая программа Петербургского международного экономического форума.

Вечерний вид с борта самолета на центр Москвы.

Вечерний вид с борта самолета на центр Москвы.

В Сан-Марино все желающие туристы могут привиться российским "Спутником V".

В Сан-Марино все желающие туристы могут привиться российским "Спутником V".

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Евро-2020.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Евро-2020.

Бразильский мальчик играет в уличный футбол в Рио.

Бразильский мальчик играет в уличный футбол в Рио.

Британцы наслаждаются жаркой погодой на пляже в Брайтоне, юг Англии.

Британцы наслаждаются жаркой погодой на пляже в Брайтоне, юг Англии.

Участники антиправительственного протеста с портретом президента Пиньеры в Сантьяго, Чили.

Участники антиправительственного протеста с портретом президента Пиньеры в Сантьяго, Чили.