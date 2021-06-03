Картинки дня: 4 июня 2021 года, пятница

Бой с инструктором во время сдачи экзамена на краповый берет бойцами Росгвардии.
В Греции началась вакцинация от коронавируса лагерей беженцев.
Продолжается деловая программа Петербургского международного экономического форума.
Вечерний вид с борта самолета на центр Москвы.
В Сан-Марино все желающие туристы могут привиться российским "Спутником V".
Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Евро-2020.
Бразильский мальчик играет в уличный футбол в Рио.
Британцы наслаждаются жаркой погодой на пляже в Брайтоне, юг Англии.
Участники антиправительственного протеста с портретом президента Пиньеры в Сантьяго, Чили.