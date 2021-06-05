Картинки дня: 5 июня 2021 года, суббота

В Киеве у Офиса президента националисты из организации «Традиция и порядок» устроили акцию протеста против законопроекта о наказании за дискриминацию ЛГБТ
Неделя моды продоходит в африканской стране Кот'д Ивуар
Акция участников экологического движения Extinction Rebellion в Мадриде
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
"Дамский день" на скачках в британском Эпсоме
В Болгарии проходят военные учения НАТО "Strike Back 21"
Даниил Медведев обыграл Райлли Опелку и вышел в 1/8 "Ролан Гаррос"
По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва легкового автомобиля в Кабуле
У берегов Шри-Ланки тлеющее судно с химикатами начало тонуть. Судно с азотной кислотой на борту горело почти две недели, пока пожар не был потушен