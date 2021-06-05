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5 июня 2021 11:27

Картинки дня: 5 июня 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Киеве у Офиса президента националисты из организации «Традиция и порядок» устроили акцию протеста против законопроекта о наказании за дискриминацию ЛГБТ

В Киеве у Офиса президента националисты из организации «Традиция и порядок» устроили акцию протеста против законопроекта о наказании за дискриминацию ЛГБТ

Неделя моды продоходит в африканской стране Кот'д Ивуар

Неделя моды продоходит в африканской стране Кот'д Ивуар

Акция участников экологического движения Extinction Rebellion в Мадриде

Акция участников экологического движения Extinction Rebellion в Мадриде

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

"Дамский день" на скачках в британском Эпсоме

"Дамский день" на скачках в британском Эпсоме

В Болгарии проходят военные учения НАТО "Strike Back 21"

В Болгарии проходят военные учения НАТО "Strike Back 21"

Даниил Медведев обыграл Райлли Опелку и вышел в 1/8 "Ролан Гаррос"

Даниил Медведев обыграл Райлли Опелку и вышел в 1/8 "Ролан Гаррос"

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва легкового автомобиля в Кабуле

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва легкового автомобиля в Кабуле

У берегов Шри-Ланки тлеющее судно с химикатами начало тонуть. Судно с азотной кислотой на борту горело почти две недели, пока пожар не был потушен

У берегов Шри-Ланки тлеющее судно с химикатами начало тонуть. Судно с азотной кислотой на борту горело почти две недели, пока пожар не был потушен